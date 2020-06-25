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25.06.2020 10:59
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«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров за границу грузовыми рейсами

Авиакомпания «Аэрофлот» выполняет полеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив не реже раза в неделю. Об этом 25 июня сообщают «Ведомости».

Это не вывозные или спецрейсы: они выполняются под номерами и в слотах регулярных рейсов. Между тем правительство из-за пандемии COVID-19 еще 27 марта запретило все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры. Собеседники в самом «Аэрофлоте» сообщили, что рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты.

Евросоюз не пускает россиян без гражданства или вида на жительство, но рейсы пользуются спросом. Компания ставит на них свои самые большие лайнеры, в том числе Boeing-777 на 400 мест, и увеличивает частоту.

Самый дешевый безбагажный билет в Рим стоит 17 000–35 000 рублей, в Ниццу — 25 500 рублей, в Барселону — 18 000 рублей. Билеты продают всего за неделю, тем не менее эконом-класс разбирают почти сразу.

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Комментарии (8)

ТиМуР
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Cashmare
а в контейнерах в морской круиз слабо? а для тех, кому жарко - в рефрижераторах. а это лечится вообще?
***_555
все животные равны...
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