«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров за границу грузовыми рейсами
Авиакомпания «Аэрофлот» выполняет полеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив не реже раза в неделю. Об этом 25 июня сообщают «Ведомости».
Это не вывозные или спецрейсы: они выполняются под номерами и в слотах регулярных рейсов. Между тем правительство из-за пандемии COVID-19 еще 27 марта запретило все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры. Собеседники в самом «Аэрофлоте» сообщили, что рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты.
Евросоюз не пускает россиян без гражданства или вида на жительство, но рейсы пользуются спросом. Компания ставит на них свои самые большие лайнеры, в том числе Boeing-777 на 400 мест, и увеличивает частоту.
Самый дешевый безбагажный билет в Рим стоит 17 000–35 000 рублей, в Ниццу — 25 500 рублей, в Барселону — 18 000 рублей. Билеты продают всего за неделю, тем не менее эконом-класс разбирают почти сразу.