«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров за границу грузовыми рейсами

Авиакомпания «Аэрофлот» выполняет полеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив не реже раза в неделю. Об этом 25 июня сообщают «Ведомости».



Это не вывозные или спецрейсы: они выполняются под номерами и в слотах регулярных рейсов. Между тем правительство из-за пандемии COVID-19 еще 27 марта запретило все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры. Собеседники в самом «Аэрофлоте» сообщили, что рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты.

