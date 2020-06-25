Статистику ДТП за минувшие двое суток, 23 и 24 июня, подвело УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В области аварий было в 3,5 раза меньше, чем в городе, а пострадавших больше. Более того, все погибшие — в областных ДТП.

В Петербурге за два дня Госавтоинспекция зафиксировала 579 аварий, пострадали 28 человек, в том числе один ребёнок. Это обычные для последнего времени показатели. Для сравнения: в понедельник, 22 июня, в городе зарегистрировано 296 аварий и 20 пострадавших; за три предыдущих дня, с 19 по 22 июня, — 687 ДТП и 31 пострадавший. А вот в Ленинградской области за двое суток погибли семь человек и пострадали 30, в том числе шестеро детей. Всего аварий — 166. Об этом УГИБДД сообщает 25 июня на своей странице в «ВКонтакте».