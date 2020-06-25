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25.06.2020 10:55
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Тяжёлые дни для областных дорог: ДТП в 3,5 раза меньше, чем в Петербурге, а пострадавших больше

Статистику ДТП за минувшие двое суток, 23 и 24 июня, подвело УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В области аварий было в 3,5 раза меньше, чем в городе, а пострадавших больше. Более того, все погибшие — в областных ДТП.

Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

В Петербурге за два дня Госавтоинспекция зафиксировала 579 аварий, пострадали 28 человек, в том числе один ребёнок. Это обычные для последнего времени показатели. Для сравнения: в понедельник, 22 июня, в городе зарегистрировано 296 аварий и 20 пострадавших; за три предыдущих дня, с 19 по 22 июня, — 687 ДТП и 31 пострадавший. А вот в Ленинградской области за двое суток погибли семь человек и пострадали 30, в том числе шестеро детей. Всего аварий — 166. Об этом УГИБДД сообщает 25 июня на своей странице в «ВКонтакте».

Смертельных ДТП было всего три, «Фонтанка» писала о них. Все они — выезды в кювет, где машины или переворачивались, или врезались в деревья. В двух «Митсубиши Лансерах» и «Рено Логане» погибли мужчины. Самое тяжёлое ДТП — в Тихвинском районе, где ДТП с деревом не пережили четверо молодых людей. По данным «Фонтанки», это жители Тихвина: 24-летний водитель (владелец машины) и его пассажиры 27–28 лет. Выжил только один пассажир, 30-летний. Он в тяжёлом состоянии попал в тихвинскую больницу.

«Дорожный инспектор» / <a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>
«Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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