Петербуржец, обещавший взорвать больницу и убить её персонал, получил условный срок

Пьяная выходка петербуржца привела его на скамью подсудимых. Неудачной шуткой он мог на время парализовать работу медиков, спасающих человеческие жизни.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 июня, звонок с угрозами поступил в экстренные службы в начале этого года. Как удалось установить, его сделал горожанин Павел Цейко, который в тот момент был пьян и находился в одном из домов на Садовой улице. Со своего телефона звонить не стал, взял у сожительницы, уточняет пресс-служба.