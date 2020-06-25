Петербуржец, обещавший взорвать больницу и убить её персонал, получил условный срок
Пьяная выходка петербуржца привела его на скамью подсудимых. Неудачной шуткой он мог на время парализовать работу медиков, спасающих человеческие жизни.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 июня, звонок с угрозами поступил в экстренные службы в начале этого года. Как удалось установить, его сделал горожанин Павел Цейко, который в тот момент был пьян и находился в одном из домов на Садовой улице. Со своего телефона звонить не стал, взял у сожительницы, уточняет пресс-служба.
Оператор, принимавший вызов, услышал на другом конце трубки о намерении неизвестного мужчины взорвать одну из городских больниц и совершить массовое убийство медицинского персонала. Информация была передана в полицию, но по результатам проверки не подтвердилась.
Подсудимый вину признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы скором на 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком полтора года.