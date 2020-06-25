Количество заболевших коронавирусом в Росатоме выросло вдвое за две недели. Особый режим работы в Петербурге и Ленобласти продлевается на весь июль

Количество сотрудников Росатома, заразившихся COVID-19, увеличилось вдвое за две недели. Об этом 25 июня сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, пишет ТАСС.

«Две недели назад мы говорили, что вышли на плато, ежедневный прирост заболевших тогда колебался около 30–40 человек. С тех пор ситуация легче не стала, количество инфицированных практически удвоилось. Что радует — 69% переносят инфекцию бессимптомно. Растет и количество выздоровлений», — подчеркнул Лихачев.



По его словам, в Москве эпидемия идет на спад, однако этого нельзя сказать о регионах. Среди худших примеров он назвал Сосновый Бор в Ленобласти, а также Саров и Десногорск. Все ограничения, введенные из-за коронавируса на предприятиях Росатома в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Свердловской областях, продлеваются как минимум на весь июль.

