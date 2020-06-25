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25.06.2020 10:36
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Коронавирусную статистику по смертям в Петербурге пополнили 19 умерших

Ещё 19 человек с коронавирусом скончались в Петербурге. Таким образом, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 25 июня, в городе умер 961 человек с COVID-19.

Согласно обновленной статистике, еще 589 петербуржцев выздоровели, их общее число выросло до 15 100.

Ранее Северная столица опустилась с третьего на четвертое место в списке городов страны, где обнаружено наибольшее количество носителей COVID-19. Однако новые показатели снова вернули её в «тройку».

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 221 жителя города, всего с начала пандемии заразились свыше 23 тысяч петербуржцев.

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Комментарии (3)

261989751
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alexA
Я чего-то не понял. Считать не умеют. 4 место как было, так и есть: Москва (885), МО (467), ХМАО (319), СПб (221)
155296642
Ленобласть продолжает совершенствовать методику лечения.
Вчера было 42 больных, заболело 51, выздоровело 55. Минимум четверо вылечили в один день.

Впереди только Марий Эл, где количество больных ушло в минус.
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