Коронавирусную статистику по смертям в Петербурге пополнили 19 умерших

Ещё 19 человек с коронавирусом скончались в Петербурге. Таким образом, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 25 июня, в городе умер 961 человек с COVID-19.

Согласно обновленной статистике, еще 589 петербуржцев выздоровели, их общее число выросло до 15 100.

Ранее Северная столица опустилась с третьего на четвертое место в списке городов страны, где обнаружено наибольшее количество носителей COVID-19. Однако новые показатели снова вернули её в «тройку».

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 221 жителя города, всего с начала пандемии заразились свыше 23 тысяч петербуржцев.