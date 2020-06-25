Коронавирусную статистику по смертям в Петербурге пополнили 19 умерших
Ещё 19 человек с коронавирусом скончались в Петербурге. Таким образом, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 25 июня, в городе умер 961 человек с COVID-19.
Согласно обновленной статистике, еще 589 петербуржцев выздоровели, их общее число выросло до 15 100.
Ранее Северная столица опустилась с третьего на четвертое место в списке городов страны, где обнаружено наибольшее количество носителей COVID-19. Однако новые показатели снова вернули её в «тройку».
За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 221 жителя города, всего с начала пандемии заразились свыше 23 тысяч петербуржцев.