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25.06.2020 09:56
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Петербуржец не дождался салюта и устроил свой. Ставшие невольными зрительницами дамы шоу не оценили

Устав ждать праздничный артиллерийский салют, свой собственный решил устроить житель Красногвардейского района Петербурга. Прохожие, ставшие зрителями, «шоу» не оценили и обратились в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне в пять вечера полицейским поступил звонок от петербуржца, который заявил, что неизвестный стреляет из ружья у одного из домов по Большеохтинскому проспекту. Те отправились по указанному адресу. Там, едва стоя на ногах, их ждал 42-летний мужчина. В руках он держал «Сайгу».

Оружие отправилось на экспертизу, а его владелец — трезветь и объясняться в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве.

Однако на этом история о пьяных похождениях вооруженного горожанина не закончилась. Чуть позже к полицейским обратились три молодые особы. По их словам, задержанный на той же улице направил на них ружье, а затем произвел из него выстрел в воздух. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

lamer
Одним придурком среди владельцев оружия станет меньше. Кто-то по-прежнему хочет разрешение на КС в России?
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