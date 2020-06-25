Петербуржец не дождался салюта и устроил свой. Ставшие невольными зрительницами дамы шоу не оценили

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне в пять вечера полицейским поступил звонок от петербуржца, который заявил, что неизвестный стреляет из ружья у одного из домов по Большеохтинскому проспекту. Те отправились по указанному адресу. Там, едва стоя на ногах, их ждал 42-летний мужчина. В руках он держал «Сайгу».

Оружие отправилось на экспертизу, а его владелец — трезветь и объясняться в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве.

Однако на этом история о пьяных похождениях вооруженного горожанина не закончилась. Чуть позже к полицейским обратились три молодые особы. По их словам, задержанный на той же улице направил на них ружье, а затем произвел из него выстрел в воздух. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.