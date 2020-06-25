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25.06.2020 09:52
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Видеопамятник петербургскому равнодушию: трое прилюдно пинают одного, а окружающим нет дела

Чтобы в Петербурге стать жертвой ограбления, необязательно ходить по темным пустым улицам. Можно находиться днем в людном месте — и никто не поможет.

Классический пример безучастия запечатлела камера уличного наблюдения на улице Маршала Захарова в Петербурге. Не слишком четкое изображение не похоронило сути события: к мужчине с рюкзаком пристают незнакомцы, заводят явно недружелюбный разговор, пинают ногами, грабят, валят на землю.

Мужчина, возможно, нетрезв, и он не кричит: «Караул!» Но свидетели неспешной расправы — десятки пешеходов и автомобилистов. От них не последовало никакой реакции. Эти трое беспрепятственно ушли.

Фонтанка.Ру 

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, ограбление случилось около шести вечера 23 июня у 12-го дома по Маршала Захарова. Неизвестные пристали к 37-летнему электромонтажнику судостроительного завода «Северные верфи». В рюкзаке лежали тысяча рублей, кроссовки, дешевый мобильный телефон. Ущерб оценен в 15 тысяч рублей.

Потерпевший самостоятельно добрался до 91-й поликлиники. Ему диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму. Накануне полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж».

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Комментарии (8)

Киркор_Филиппов
Недавно писали, что прохожий заступился за незнакомую девушку и получил ножом в живот...
ithinkmann
Выглядят как компания знакомых, спорящих о том, как пройти в библиотеку. Потерпевшему стоило бы проявить больше активности в привлечении внимания к ситуации окружающими.
yaprotiv
у этих троих не было ни малейшего опасения, что им может помешать полиция. Она вообще есть в Спб?
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