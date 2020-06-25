Видеопамятник петербургскому равнодушию: трое прилюдно пинают одного, а окружающим нет дела
Чтобы в Петербурге стать жертвой ограбления, необязательно ходить по темным пустым улицам. Можно находиться днем в людном месте — и никто не поможет.
Классический пример безучастия запечатлела камера уличного наблюдения на улице Маршала Захарова в Петербурге. Не слишком четкое изображение не похоронило сути события: к мужчине с рюкзаком пристают незнакомцы, заводят явно недружелюбный разговор, пинают ногами, грабят, валят на землю.
Мужчина, возможно, нетрезв, и он не кричит: «Караул!» Но свидетели неспешной расправы — десятки пешеходов и автомобилистов. От них не последовало никакой реакции. Эти трое беспрепятственно ушли.
Фонтанка.Ру
Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, ограбление случилось около шести вечера 23 июня у 12-го дома по Маршала Захарова. Неизвестные пристали к 37-летнему электромонтажнику судостроительного завода «Северные верфи». В рюкзаке лежали тысяча рублей, кроссовки, дешевый мобильный телефон. Ущерб оценен в 15 тысяч рублей.
Потерпевший самостоятельно добрался до 91-й поликлиники. Ему диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму. Накануне полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж».