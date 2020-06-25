Чтобы в Петербурге стать жертвой ограбления, необязательно ходить по темным пустым улицам. Можно находиться днем в людном месте — и никто не поможет.



Классический пример безучастия запечатлела камера уличного наблюдения на улице Маршала Захарова в Петербурге. Не слишком четкое изображение не похоронило сути события: к мужчине с рюкзаком пристают незнакомцы, заводят явно недружелюбный разговор, пинают ногами, грабят, валят на землю.

Мужчина, возможно, нетрезв, и он не кричит: «Караул!» Но свидетели неспешной расправы — десятки пешеходов и автомобилистов. От них не последовало никакой реакции. Эти трое беспрепятственно ушли.