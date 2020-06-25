Петербуржец снял на видео, как котёнок выпрыгнул из-под капота машины прямо на ходу
Проверять капот перед выездом советует петербургский автомобилист, ставший очевидцем небольшого инцидента на Новоизмайловском проспекте.
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Леонид рассказывает, как ехал в «кармане» Новоизмайловского следом за легковым автомобилем и заметил, что у него из подкапотного пространства на ходу выпрыгивают на асфальт котята. На 10-й секунде слева можно увидеть маленький комочек на дороге
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«Котейка выпрыгнул из подкапотки машины и угодил под её же заднее колесо. Затем два его братца сделали то же самое, но остались живы. Догнал автомобиль, объяснил водителю ситуацию, и чтобы посмотрел, может, ещё кто-то есть», — пишет Леонид.
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Такие случае не редки. Иногда прохожие по писку понимают, что в машине застрял котёнок. Иногда новорождённых детёнышей туда прячут кошки-матери, или с наступлением холодов животные ищут себе местечко потеплее.
В 2017 году в Москве ради спасения котенка патрульный автомобиль разобрали сотрудники ГИБДД. Летом 2018 года в Петербурге нашли кота-«автостопщика». А в Великобритании кот проехал больше 120 километров, застряв за решеткой радиатора, прежде чем его обнаружил хозяин автомобиля.