На «Скандинавии» в ДТП пострадали женщина и ребёнок, на ЮПК – семь взрослых и трое детей

Четыре тяжёлые аварии – с погибшими и множеством пострадавших – случились в Ленинградской области минувшим вечером. Всего в шести вчерашних ДТП, о которых сообщил отдел пропаганды УГИБДД (а он сообщает только о самых серьёзных ДТП), погибли пять человек и пострадали 15: 11 взрослых и четверо детей. 24 июня около 17:57 на 126-м километре трассы «Скандинавия» (Выборгский район) столкнулись два транспортных средства. По предварительной версии, водитель 74 года рождения на «Зоти» (Zotye) пошёл на разворот и не пропустил попутный «Вольво» под управлением водителя 1985 года рождения. В «Зоти» пострадали 43-летняя женщина и 6-летний ребёнок, их доставили в центральную районную больницу Выборга.

На 74-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо» (Гатчинский район) около 19:57 произошли две аварии, одна за другой. Сталкивались встречные легковые автомобили: «Тойота» (водитель 1998 года рождения) и «Шкода» (водитель 1995 года рождения), а также «Рено Дастер» (водитель – женщина 1984 года рождения) и «Лексус» (водитель – женщина 1981 года рождения). Пострадали все четыре водителя, а также три пассажира «Шкоды» и три несовершеннолетних пассажира «Лексуса», сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что две машины съехали в кювет, одна перевернулась на крышу. «Там было два ДТП подряд, как они все встретились я не поняла, вроде, никто сильно не пострадал, - рассказывают в комментариях участники группы. - Остановившихся очевидцев было много. Обочечников (как некоторые выше писали) там нет, да и обочин для проезда тоже».

Примерно в то же время, около 20 часов, в Тихвинском районе, на 95-м километре дороги трассе Паша – Часовенское – Кайвакса четыре человека погибли в «Митсубиши Лансере», который вылетел в кювет и врезался в дерево. Смертельным оказался и наезд на дерево в кювете в Куйвози около 15 часов (Всеволожский район) – скончался 50-летний водитель. Об этих авариях «Фонтанка» уже писала. Фотографии с места ДТП в Куйвози публикуют в «ДТП и ЧП», отмечая, что на том же месте смертельная авария была несколько месяцев назад.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com