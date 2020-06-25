Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 9,5 миллиона человек. За сутки заболели 145 тысяч

Коронавирусом в 188 странах мира заразились 9,4 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса от 25 июня.



По информации университета, в мире заболели 9 408 757 человек. За сутки прирост составил 145,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 482 184 инфицированных, 4,72 миллиона человек выздоровели.



Наибольшее количество заболевших отмечается в США — 2,3 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия с 1,1 миллиона зараженных, Россия на третьем месте с 606 тысячами инфицированных.

