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25.06.2020 08:13
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Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 9,5 миллиона человек. За сутки заболели 145 тысяч

Коронавирусом в 188 странах мира заразились 9,4 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса от 25 июня.

По информации университета, в мире заболели 9 408 757 человек. За сутки прирост составил 145,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 482 184 инфицированных, 4,72 миллиона человек выздоровели.

Наибольшее количество заболевших отмечается в США — 2,3 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия с 1,1 миллиона зараженных, Россия на третьем месте с 606 тысячами инфицированных.

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