Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе из-за голосования по поправкам в Конституцию

Следующая рабочая неделя в России также будет сокращенной. День голосования по поправкам в Конституцию будет нерабочим.



«Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. Он был объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день», — сообщает 25 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.



При этом граждане, работающие 1 июля, должны получить оплату в двойном размере. При этом для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не будет снижена.

