FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +27
68.84р77.76р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
25.06.2020 07:43
8
Печать

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе из-за голосования по поправкам в Конституцию

Следующая рабочая неделя в России также будет сокращенной. День голосования по поправкам в Конституцию будет нерабочим.

«Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. Он был объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день», — сообщает 25 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

При этом граждане, работающие 1 июля, должны получить оплату в двойном размере. При этом для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не будет снижена.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

SERGEY111
Уже и новые поправки похоже устарели - нужно опять что-то думать и менять .
sakorol
Да уже все бюджетники проголосовали
emmitya
При этом... При этом... да уж....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний