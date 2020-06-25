Температура в Санкт-Петербурге в ближайшие дни снижаться не собирается. Но и гроз пока не ожидается.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 июня в Петербурге переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до 26-28 градусов.



Завтра, 26 июня, облачность будет совсем небольшая, и ещё жарче – 27-29 градусов, прохладнее только у водоёмов – 24 градуса. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться. 27 июня видится синоптикам как день-близнец сегодняшнего, только атмосферное давление будет понижаться.

