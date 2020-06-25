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25.06.2020 07:23
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Плюс 28, и это ещё не конец: жара в Петербурге набирает обороты

Автор фото –&nbsp;Антон Кубышкин /&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="group_link _" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" nowrap;="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(250,="" 251,="" 252);"="">Грибы и Грибники СПб</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Автор фото – Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb

Температура в Санкт-Петербурге в ближайшие дни снижаться не собирается. Но и гроз пока не ожидается.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 июня в Петербурге переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до 26-28 градусов.

Завтра, 26 июня, облачность будет совсем небольшая, и ещё жарче – 27-29 градусов, прохладнее только у водоёмов – 24 градуса. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться. 27 июня видится синоптикам как день-близнец сегодняшнего, только атмосферное давление будет понижаться.

Скриншот с&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот с www.meteo.nw.ru

За 58-летнюю историю погодных наблюдений 25 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, температура колеблется в пределах от 10 до 23 градусов. Самое холодное 25 июня зафиксировано в 1969 году, дневной минимум составил плюс 5 градусов. Самое тёплое – в 1999 году, плюс 31, напоминает «Яндекс».

Автор фото –&nbsp;Антон Кубышкин /&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="group_link _" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" nowrap;="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(250,="" 251,="" 252);"="">Грибы и Грибники СПб</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Автор фото – Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb
Скриншот с&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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