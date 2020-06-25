Адвокат Ефремова рассказал про компенсацию семье погибшего в ДТП. «Средства соберем одним звонком по друзьям клиента»

Актер Михаил Ефремов готов компенсировать родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова около одного-полутора миллионов рублей. Об этом 25 июня сообщил в интервью изданию Starhit адвокат актера Эльман Пашаев.



«Скорее всего, сумма там будет около 1 млн руб., в лучшем случае — 1,5 млн. руб. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — сказал адвокат актера.



Пашаев добавил, что Ефремов был готов выплатить родственникам большую сумму



Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и на встречной полосе столкнулся с фургоном «Лада» (видео). Водитель фургона — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице. По данным экспертизы, в момент ДТП Ефремов был сильно пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. В настоящее время он находится под домашним арестом. Возбуждено дело по статье, предусматривающей до 12 лет лишения свободы.

