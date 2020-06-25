«Ъ»: Глава Росавиации предложил восстановить регулярное сообщение со странами СНГ

План по возобновлению международного авиасообщения в России предложил правительству глава Росавиации Александр Нерадько. Об этом 25 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



По данным издания, Нерадько предложил восстановить регулярные авиарейсы в страны СНГ. В страны дальнего зарубежья предлагается летать с учетом эпидемиологической ситуации.

Газета утверждает, что соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор. Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, где газете сообщили, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается, однако окончательные решения будут принимать с учетом договоренностей с другими государствами.