Olympus объявила об уходе из фотобизнеса. Камеры уступили смартфонам

Компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о планах полностью отказаться от операторского бизнеса после 84 лет работы в этой сфере. Одна из причин – резкое сокращение рынка цифровых камер из-за развития мобильной техники.



Соглашение о продаже подразделения, отвечающего за выпуск фототехники и цифровых диктофонов, подписан с компанией Japan Industrial Partners (JIP). Как 24 июня отмечает The Verge, окончательно закрыть сделку стороны должны к концу сентября. Часть компании перейдёт к новому владельцу до конца 2020 года, Olympus продаст акции. Финансовые условия не разглашаются.

