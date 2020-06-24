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24.06.2020 22:48
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Olympus объявила об уходе из фотобизнеса. Камеры уступили смартфонам

Компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о планах полностью отказаться от операторского бизнеса после 84 лет работы в этой сфере. Одна из причин – резкое сокращение рынка цифровых камер из-за развития мобильной техники.

Соглашение о продаже подразделения, отвечающего за выпуск фототехники и цифровых диктофонов, подписан с компанией Japan Industrial Partners (JIP). Как 24 июня отмечает The Verge, окончательно закрыть сделку стороны должны к концу сентября. Часть компании перейдёт к новому владельцу до конца 2020 года, Olympus продаст акции. Финансовые условия не разглашаются.

The Wall Street Journal сообщает о том, что в ещё 2007 году цифровые камеры приносили Olympus 3 миллиарда долларов в год, но в 2019 году доход опустился до 400 миллионов. Теперь компания планирует сосредоточиться на производстве эндоскопов.

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