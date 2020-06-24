Об этом «Фонтанке» рассказал пострадавший петербуржец 24 июня, уточнив, что события разворачивались возле дома 100, корпус 2 по Ленинскому проспекту. По его словам, накануне около девяти часов вечера он застал молодого человека за процессом оттаскивания бетонных полусфер с дорожки, которой пользуются исключительно пешеходы и велосипедисты. Окончания процедуры освобождения проезда в белой KIA ждал его приятель, наблюдали за этим взрослые и дети на той самой дорожке.

Не оставив без внимания то, как молодой мужчина оттаскивает с пешеходной дорожки на Ленинском проспекте ограничивающие проезд полусферы, житель Петербурга сделал замечание. Его били в корпус и по голове.

«Я вежливо напомнил водителю о том, что это пешеходная зона и он наперерез, не глядя, переезжает аллею, даже не дождавшись, пока там не будет пешеходов. В ответ я сначала услышал "я тебя задел или что?", затем крики "что хочу, то и делаю". Его пассажир, тот, что оттаскивал сферы, поначалу вёл себя вроде как адекватно, но потом также начал орать наравне с водителем и с криком "я тебя сейчас опрокину" ударил в челюсть», - рассказал петербуржец и добавил, что вскоре оказался на асфальте. Ему удалось встать, но после попытки задержать хулиганов он вновь получил несколько ударов. «Тот, что меня избивал не стесняясь пил коньяк прямо из бутылки», - уверяет пострадавший.



В больнице ему диагностировали сотрясение мозга, ушибы на лице и туловище, у мужчины разбита губа. Петербуржец утверждает, что написал заявление в полицию.

