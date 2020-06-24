В Петербурге прекратили дело об угрозе массового заражения коронавирусом. Оно было первым в России
Следственный комитет Петербурга прекратил уголовное преследование 32-летнего Георгия Образцова. Он стал фигурантом первого в стране дела об угрозе массового заражения новой коронавирусной инфекцией.
Прекращение дела подтвердил «Фонтанке» 24 июня адвокат Нодар Боколишвили.
«В действиях подзащитного не нашли состава преступления. За все время расследования с нами провели одно следственное действие - допрос в качестве обвиняемого», - уточнил адвокат.
Образцов подвергся показательному прессингу после нарушения режима самоизоляции в конце марта 2020 года. Вернувшись из Швейцарии, он проигноировал двухнедельный карантин и сходил в МФЦ. Его задерживали и отправляли в обсерватор «Заря» под громкое медийное сопровождение, а после побега возбудили уголовное дело и заставили прилюдно извиниться.
Статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» создана для физлиц и чиновников, по вине которых произошло массовое заражение людей или случилась хотя бы одна смерть. Образцов не попадал под уголовные критерии.
Пансионат «Заря» больше не обсерватор. Его переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом. В Петербурге с начала пандемии заразились почти 23 тысячи человек, более восьми тысяч по-прежнему болеют. Умерли 942 пациента.