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24.06.2020 20:59
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В Петербурге прекратили дело об угрозе массового заражения коронавирусом. Оно было первым в России

Следственный комитет Петербурга прекратил уголовное преследование 32-летнего Георгия Образцова. Он стал фигурантом первого в стране дела об угрозе массового заражения новой коронавирусной инфекцией.

Прекращение дела подтвердил «Фонтанке» 24 июня адвокат Нодар Боколишвили.

«В действиях подзащитного не нашли состава преступления. За все время расследования с нами провели одно следственное действие - допрос в качестве обвиняемого», - уточнил адвокат.

Образцов подвергся показательному прессингу после нарушения режима самоизоляции в конце марта 2020 года. Вернувшись из Швейцарии, он проигноировал двухнедельный карантин и сходил в МФЦ. Его задерживали и отправляли в обсерватор «Заря» под громкое медийное сопровождение, а после побега возбудили уголовное дело и заставили прилюдно извиниться.

Статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» создана для физлиц и чиновников, по вине которых произошло массовое заражение людей или случилась хотя бы одна смерть. Образцов не попадал под уголовные критерии.

Пансионат «Заря» больше не обсерватор. Его переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом. В Петербурге с начала пандемии заразились почти 23 тысячи человек, более восьми тысяч по-прежнему болеют. Умерли 942 пациента.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Артём Беляев
Согласен с тем, что виселица - это самая гуманная мера за такое деяние.
Мария Булгакова
Конечно закрыли. Иначе пришлось бы отрабатывать заявление против нового подозреваемого - который гонит всех на выборы
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