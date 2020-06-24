В Петербурге прекратили дело об угрозе массового заражения коронавирусом. Оно было первым в России

Следственный комитет Петербурга прекратил уголовное преследование 32-летнего Георгия Образцова. Он стал фигурантом первого в стране дела об угрозе массового заражения новой коронавирусной инфекцией.



Прекращение дела подтвердил «Фонтанке» 24 июня адвокат Нодар Боколишвили.

«В действиях подзащитного не нашли состава преступления. За все время расследования с нами провели одно следственное действие - допрос в качестве обвиняемого», - уточнил адвокат.

Образцов подвергся показательному прессингу после нарушения режима самоизоляции в конце марта 2020 года. Вернувшись из Швейцарии, он проигноировал двухнедельный карантин и сходил в МФЦ. Его задерживали и отправляли в обсерватор «Заря» под громкое медийное сопровождение, а после побега возбудили уголовное дело и заставили прилюдно извиниться.