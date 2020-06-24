Путин рассказал, кого нет в его окружении

Люди, который не верят в Россию, не могут входить в окружение президента Владимира Путина. По его словам, «это исключено».



Об этом президент рассказал во время беседы с лауреатами госпремий за бокалом шампанского, отрывок из разговора опубликовал канал «Россия24». «Кто сказал: "Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию"? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию! Просто исключено», - заявил Путин.



Один из получателей премии, директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, предложил тех, кто сомневается «в силе и мощи России», отправлять к нему на перевоспитание.

