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24.06.2020 20:17
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У США оказались рекордные запасы нефти. Brent упал ниже 41 доллара

Мировые цены на нефть упали на фоне выхода статистики минэнерго США о запасах и добыче. Brent также просел.

Нефть марки Brent упала до 40.4 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Падение составило более 5%. Последний раз баррель Brent торговался ниже 41 доллара 15 июня.

Нефть WTI, в свою очередь, просела почти на 5% до 38,08 доллара.

Падение мировых цен произошло после доклада американского минэнерго о рекордных запасах в 540,7 миллиона баррелей. «Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе на 1,4 миллиона баррелей, что намного превышает ожидания аналитиков», - сообщает CNBC.

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