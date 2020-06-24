У США оказались рекордные запасы нефти. Brent упал ниже 41 доллара

Мировые цены на нефть упали на фоне выхода статистики минэнерго США о запасах и добыче. Brent также просел.



Нефть марки Brent упала до 40.4 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Падение составило более 5%. Последний раз баррель Brent торговался ниже 41 доллара 15 июня.



Нефть WTI, в свою очередь, просела почти на 5% до 38,08 доллара.



Падение мировых цен произошло после доклада американского минэнерго о рекордных запасах в 540,7 миллиона баррелей. «Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе на 1,4 миллиона баррелей, что намного превышает ожидания аналитиков», - сообщает CNBC.

