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24.06.2020 20:03
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Ехавшая на красный машина сбила мотоциклистов. ДТП в Невском районе попало на видео

В Петербурге мотоциклы разбились на регулируемом перекрестке. Под явный красный вылетел лихач на автомобиле.

Как стало известно «Фонтанке», около семи вечера 24 июня на углу улиц Ивановской и Бабушкина в Невском районе водитель легкового автомобиля решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и вылетел на перекресток.

«Фонтанка.ру»

Дождавшиеся своего зеленого мотоциклисты привычно тронулись резче машин и попали под нарушителя. С седла слетели оба. Судя по записям камер наблюдения, одному очень повезло, а у второго есть травмы.

Экипаж ДПС приехал на перекресток. Нарушитель с места ДТП не скрывался.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

pila_grigoryeva
опять горнорасиянин катается по Питеру по законам гор
260569221
Дайте угадаю, за рулем авто - товорищ с горы??
hal9000
Нормально попал..мотики там не дешевые..
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