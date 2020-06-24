Ехавшая на красный машина сбила мотоциклистов. ДТП в Невском районе попало на видео
В Петербурге мотоциклы разбились на регулируемом перекрестке. Под явный красный вылетел лихач на автомобиле.
Как стало известно «Фонтанке», около семи вечера 24 июня на углу улиц Ивановской и Бабушкина в Невском районе водитель легкового автомобиля решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и вылетел на перекресток.
«Фонтанка.ру»
Дождавшиеся своего зеленого мотоциклисты привычно тронулись резче машин и попали под нарушителя. С седла слетели оба. Судя по записям камер наблюдения, одному очень повезло, а у второго есть травмы.
Экипаж ДПС приехал на перекресток. Нарушитель с места ДТП не скрывался.