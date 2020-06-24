«Легендарный танк Т-34» отреставрированный специально к параду Победы в Севастополе, прошел во главе колонны перед зрителями несколько метров, после чего не смог повернуть и был вынужден пристроиться в «хвост».



Танк, построенный 75 лет назад, возглавлял колонну механизированной техники, но, вместо того чтобы повернуть, поехал прямо и едва успел остановиться прямо перед толпой. Его остановку и беготню военнослужащих видно на кадрах трансляции парада, которая опубликована Независимым телевидением Севастополя 24 июня.