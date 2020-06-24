На параде Победы в Севастополе головной в колонне танк чуть не въехал в толпу. Он не смог повернуть и остановился в метре от зрителей
«Легендарный танк Т-34» отреставрированный специально к параду Победы в Севастополе, прошел во главе колонны перед зрителями несколько метров, после чего не смог повернуть и был вынужден пристроиться в «хвост».
Танк, построенный 75 лет назад, возглавлял колонну механизированной техники, но, вместо того чтобы повернуть, поехал прямо и едва успел остановиться прямо перед толпой. Его остановку и беготню военнослужащих видно на кадрах трансляции парада, которая опубликована Независимым телевидением Севастополя 24 июня.
По словам очевидцев, он задымился, но вскоре смог ехать дальше сам. Правда, недолго, в итоге его эвакуировали. «После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом», — не согласны с очевидцами в министерстве. Там также добавили, что каких-либо инцидентов, представляющих опасность для зрителей, не происходило.
В YouTube также опубликован ролик блогера Алёны Бардовской. Ближе к шестой минуте записи видно, как сначала один танк обгоняет другой, а затем техника останавливается на обочине вплотную к зрителям. «Я в шоке. Держим кулачки», — комментирует происходящее девушка.