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24.06.2020 19:58
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На параде Победы в Севастополе головной в колонне танк чуть не въехал в толпу. Он не смог повернуть и остановился в метре от зрителей

«Легендарный танк Т-34» отреставрированный специально к параду Победы в Севастополе, прошел во главе колонны перед зрителями несколько метров, после чего не смог повернуть и был вынужден пристроиться в «хвост».

Танк, построенный 75 лет назад, возглавлял колонну механизированной техники, но, вместо того чтобы повернуть, поехал прямо и едва успел остановиться прямо перед толпой. Его остановку и беготню военнослужащих видно на кадрах трансляции парада, которая опубликована Независимым телевидением Севастополя 24 июня.

По словам очевидцев, он задымился, но вскоре смог ехать дальше сам. Правда, недолго, в итоге его эвакуировали. «После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом», — не согласны с очевидцами в министерстве. Там также добавили, что каких-либо инцидентов, представляющих опасность для зрителей, не происходило.

В YouTube также опубликован ролик блогера Алёны Бардовской. Ближе к шестой минуте записи видно, как сначала один танк обгоняет другой, а затем техника останавливается на обочине вплотную к зрителям. «Я в шоке. Держим кулачки», — комментирует происходящее девушка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

firma
Какое невероятное событие!
Djnyana
Последнее видео - понравилось, а то что они там вытворяли.., это уж - слишком! Хотел пошутить, что исушка 152-ая могла мы легко развернуть 34-ку, толкнув лишь в бок и - дальше бы он ехал, но, млин, так кататься рядом с людьми.., неправильно это, мягко говоря..
alex-un
Уверен, что в танке механиком-водителем был хохол.
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