Новорождённую планету AU Mic b, похожую по свойствам на Нептун, всего в 32 световых годах от Земли обнаружили астрономы. Она находится у красного карлика в созвездии Микроскоп. Как отмечают исследователи в докладе, опубликованном в журнале Nature 24 июня, звезда примерно в два раза меньше Солнца и очень активна из-за мощных магнитных полей.



По утверждению планетолога Джонатана Ганье из Монреальского университета, последнее может быть причиной того, что на открытие объекта ушло 15 лет. Планета окружена плотным диском из газа и пыли, возраст же красного карлика, оборот вокруг которого она совершает каждые 8,5 дней, оценивается в 20–30 миллионов лет. Как отмечают специалисты NASA, это делает его звездным младенцем по сравнению с Солнцем, которое старше как минимум в 150 раз.