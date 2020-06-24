Похожую на Нептун новорождённую планету обнаружили в 32 световых годах от Земли
Новорождённую планету AU Mic b, похожую по свойствам на Нептун, всего в 32 световых годах от Земли обнаружили астрономы. Она находится у красного карлика в созвездии Микроскоп. Как отмечают исследователи в докладе, опубликованном в журнале Nature 24 июня, звезда примерно в два раза меньше Солнца и очень активна из-за мощных магнитных полей.
По утверждению планетолога Джонатана Ганье из Монреальского университета, последнее может быть причиной того, что на открытие объекта ушло 15 лет. Планета окружена плотным диском из газа и пыли, возраст же красного карлика, оборот вокруг которого она совершает каждые 8,5 дней, оценивается в 20–30 миллионов лет. Как отмечают специалисты NASA, это делает его звездным младенцем по сравнению с Солнцем, которое старше как минимум в 150 раз.
Поскольку планета все еще находится в зачаточном состоянии, исследователи надеются использовать открытие, чтобы лучше понять, как формируются такие тела и что в своё время происходило с Землёй и Венерой. Говорить о принадлежности экзопланеты к числу так называемых «горячих нептунов» можно из-за её размеров и свойств.
При изучении астрономы использовали данные наземных и космических наблюдений, информацию, полученную с помощью оптического телескопа TESS и инфракрасной обсерватории Spitzer. Звезда AU Microscopii впервые привлекла внимание специалистов 2003 году. Молодые планеты вокруг неё искали всё это время.