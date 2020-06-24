Ведущий Comment Out: развод Асмус и Харламова — это шоу

Новости о разводе актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова оказались заданием для пары во время их участия в шоу Comment Out. Об этом 24 июня ведущий Владимир Маркони рассказал «Комсомольской правде».
Как описывает издание, сперва они обратили внимание на комментарий Маркони в Instagram. На вопрос одного из подписчиков о том, не является ли заявление о разводе заданием создателей Comment Out, он ответил: «Это все шоу». Кроме того, в судебных базах информации о бракоразводном процессе нет, хотя пара заявляла, что он уже идет.
Подробности телеведущий сообщил в беседе с корреспондентом. «Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражили медийное пространство», — рассказал Маркони и добавил, что к концу программы была ничья и поэтому паре выдали одно задание на двоих. «Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст [заявления о разводе] с карточки», — уточнил ведущий.
О разводе супруги заявили в Instagram 22 июня. «И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом», — уверяли тогда Харламов и Асмус.