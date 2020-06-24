Ведущий Comment Out: развод Асмус и Харламова — это шоу

Новости о разводе актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова оказались заданием для пары во время их участия в шоу Comment Out. Об этом 24 июня ведущий Владимир Маркони рассказал «Комсомольской правде».



Как описывает издание, сперва они обратили внимание на комментарий Маркони в Instagram. На вопрос одного из подписчиков о том, не является ли заявление о разводе заданием создателей Comment Out, он ответил: «Это все шоу». Кроме того, в судебных базах информации о бракоразводном процессе нет, хотя пара заявляла, что он уже идет.

