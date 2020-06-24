«Пандемия вызвала гораздо более глубокий спад, чем предполагалось». МВФ опубликовал негативный прогноз для мировой и российской экономики

Международный валютный фонд предсказывает снижение российской экономики по итогам года. Падение ждет и весь остальной мир.



«Пандемия коронавируса вызвала гораздо более глубокий спад и более медленное восстановление, чем предполагалось. Мировой ВВП сократится на 4,9% в этом году», — такие данные 24 июня приводятся в прогнозе МВФ.



В Китае, который получил преимущество в восстановлении, так как раньше вышел из самоизоляции, рост составит 1%. Экономика Индии сократится на 4,5%, США — на 8%, Бразилии — на 9%. Падение российской экономики в 2020 году составит до 6,6% вместо 5,5%, которые были указаны в апрельском прогнозе. При этом ЦБ РФ и Минэкономразвития дают гораздо более оптимистичные прогнозы. Так, Центробанк видит падении ВВП в 4–6%, а министерство остановилось на 5%.

