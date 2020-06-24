Пилоты самолёта, упавшего на жилые дома в Пакистане, при посадке были увлечены беседой о коронавирусе

«Дискуссия велась о коронавирусе. Коронавирус захватил их разум. Пострадали (заразились — Прим ред.) их семьи. /.../ Несколько предупреждений и сигналов о превышении скорости, об отсутствии шасси и предупреждения о приближении к земле были проигнорированы», — сообщил он, ссылаясь на записи переговоров. Сообщается, что пилоты не могли сфокусироваться на полёте.

Обсуждение ситуации в мире и эпидемии коронавируса занимало пилотов самолёта «Пакистанских международных авиалиний», который потерпел крушение 22 мая в городе Карачи. Машина при этом могла быть исправной.

Как отметил политик, самолёт «был на 100% готов», но при этом садился с убранным шасси. Пилоты не упоминали о каких-либо технических неисправностях.



«Когда они заходили на посадку, диспетчеры предупреждали их, но пилот сказал: «Я справлюсь». Они снова начали обсуждать коронавирус», — было заявлено на совещании.



Специалисты пока не могут объяснить, почему шасси приводились в движение несколько раз: за десять и за пять морских миль от взлётно-посадочной полосы.



Ранее говорилось о том, что причиной крушения 22 мая могло стать столкновение с птицами. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. На данный момент известно о 37 погибших в авиакатастрофе. В результате было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей.

