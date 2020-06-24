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24.06.2020 17:53
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Кустурица приехал в главный храм Минобороны и вспомнил о Да Винчи

Кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Министерства обороны в подмосковном парке «Патриот» и оставил отзыв в соответствующей книге.

Эмоции режиссера 24 июня описали представители пресс-службы министерства. По их словам, больше всего Кустурицу впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. «Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление главного храма Вооруженных сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с Богом. Главный храм Вооруженных сил России — это сила, талант и вера», — цитируют в Минобороны сербского режиссера.

Фото: автор Андрей Русов / предоставлено Минобороны РФ
Фото: автор Андрей Русов / предоставлено Минобороны РФ
Фото: автор Андрей Русов / предоставлено Минобороны РФ
Фото: автор Андрей Русов / предоставлено Минобороны РФ
Фото: автор Андрей Русов / предоставлено Минобороны РФ
Фото: автор Андрей Русов / предоставлено Минобороны РФ
Фото: автор Андрей Русов / предоставлено Минобороны РФ

Он также добавил, что не знает современную архитектуру, но полагает, что она существует. Кустурица сравнил работу строителей, художников и скульпторов при создании храма с творчеством Леонардо да Винчи и пообещал приехать еще. Напоследок он оставил запись в книге отзывов почетных гостей.

Кустурица стал не единственным гостем из Сербии в день перенесенного с 9 мая парада Победы в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. На параде присутствовал президент страны Александр Вучич.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Артём Беляев
Ссучился.
260928241
Он наверное прошел через специальный дезинфекционный туннель и оказался в "мелкодисперсном водном тумане", покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
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