Эмоции режиссера 24 июня описали представители пресс-службы министерства. По их словам, больше всего Кустурицу впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. «Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление главного храма Вооруженных сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с Богом. Главный храм Вооруженных сил России — это сила, талант и вера», — цитируют в Минобороны сербского режиссера.

Он также добавил, что не знает современную архитектуру, но полагает, что она существует. Кустурица сравнил работу строителей, художников и скульпторов при создании храма с творчеством Леонардо да Винчи и пообещал приехать еще. Напоследок он оставил запись в книге отзывов почетных гостей.



Кустурица стал не единственным гостем из Сербии в день перенесенного с 9 мая парада Победы в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. На параде присутствовал президент страны Александр Вучич.

