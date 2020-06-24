«Райская» пандемия в эфире «Фонтанки». Как пережить коронавирус на Гавайях

О путешествиях, коронавирусе и митингах Black Lives Matter в прямом эфире «Фонтанки» 24 июня расскажет россиянка Анастасия Доппельмайер, которая с Урала перебралась на Гавайи.



В прямом эфире ведущие поговорят с Анастасией о том, такой ли это рай, как многим кажется, как пережить коронавирус среди пляжей и пальм, а также о происходящих в стране событиях в связи с митингами Black Lives Matter.



Старт в Instagram «Фонтанки» в восемь вечера, вопросы можно задавать в прямом эфире или в комментариях.