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24.06.2020 16:15
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«Райская» пандемия в эфире «Фонтанки». Как пережить коронавирус на Гавайях

О путешествиях, коронавирусе и митингах Black Lives Matter в прямом эфире «Фонтанки» 24 июня расскажет россиянка Анастасия Доппельмайер, которая с Урала перебралась на Гавайи.

В прямом эфире ведущие поговорят с Анастасией о том, такой ли это рай, как многим кажется, как пережить коронавирус среди пляжей и пальм, а также о происходящих в стране событиях в связи с митингами Black Lives Matter.

Старт в Instagram «Фонтанки» в восемь вечера, вопросы можно задавать в прямом эфире или в комментариях.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Артём Беляев
На кой мне её измышления? Пусть сидит там дальше.
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