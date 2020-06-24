Спор об этике в Саратовской облдуме закончился дракой депутатов, которую запечатлели на видео
В Саратовской облдуме произошла перепалка народных избранников, которая переросла в драку.
«Один из представителей «Единой России», Анатолий Ципящук, разозлившись на съемку, которую вел на свой телефон коммунист Николай Бондаренко, бросил бутылкой с водой в голову оппонента. После того, как депутаты от КПРФ попытались ответить и облить Ципящука, завязалась небольшая потасовка», — сообщает 24 июня издание СарБК-ТВ. Драка попала на видео.
Спикер думы Александр Романов объяснил произошедшее тем, что у народных избранников сдали нервы после 10-часового заседания и обсуждения вопроса об этике депутатов. «Я принял решение поручить мандатной комиссии и регламентной группе изучить поведение депутатов и дать оценку их поведению. Скажу так: видимо, что-то произошло. Причина, видимо, — мы долго работали. У депутатов сдали нервы», — рассказал он в комментарии «Версии-Саратов».
После потасовки депутатов лишили слова на следующем заседании.