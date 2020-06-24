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24.06.2020 16:01
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Спор об этике в Саратовской облдуме закончился дракой депутатов, которую запечатлели на видео

В Саратовской облдуме произошла перепалка народных избранников, которая переросла в драку.

«Один из представителей «Единой России», Анатолий Ципящук, разозлившись на съемку, которую вел на свой телефон коммунист Николай Бондаренко, бросил бутылкой с водой в голову оппонента. После того, как депутаты от КПРФ попытались ответить и облить Ципящука, завязалась небольшая потасовка», — сообщает 24 июня издание СарБК-ТВ. Драка попала на видео.

Спикер думы Александр Романов объяснил произошедшее тем, что у народных избранников сдали нервы после 10-часового заседания и обсуждения вопроса об этике депутатов. «Я принял решение поручить мандатной комиссии и регламентной группе изучить поведение депутатов и дать оценку их поведению. Скажу так: видимо, что-то произошло. Причина, видимо, — мы долго работали. У депутатов сдали нервы», — рассказал он в комментарии «Версии-Саратов».

После потасовки депутатов лишили слова на следующем заседании.

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Комментарии (6)

Артём Беляев
Депутат Бондаренко известен своей непримиримой позицией по отношению к жуликам!
houspi
Юрий Венедиктович, вся Россия отдыхает, а ты заперся в четырёх стенах, и работаешь всё, трудишься.
Не бережёшь ты себя. Отдохнуть тебе надо.
kuk-vasyusha
Там охранник с палкой был, надо было обе фракции наказать!))))
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