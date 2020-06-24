«Золотые» подушки и полушубок вручил покупательнице усатый незнакомец под Петербургом. В обмен забрал семейные драгоценности

Жительнице города Гатчина так понравился ассортимент магазина на дом, что она согласилась на неравный обмен. Ради шанса стать обладательницей лучших в мире подушек, одеял и полушубка вынесла продавцу шкатулку с золотом. Тот набрал сокровищ на 110 тысяч рублей и поспешно исчез.



Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, о том, что постельные принадлежности обычно стоят поменьше, а полушубки бывают моднее и сильно красивее, родные 83-летней женщины уверили её накануне. Около пяти часов утра они обратились в полицию. Там рассказали, что незнакомец пришёл к ним домой около полудня 22 июня. Пенсионерка лично отвела его в квартиру после встречи на улице Красных Военлётов, 6; денег с собой у неё не было, но мужчина был очень добр и предложил заплатить тем, что есть.

