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24.06.2020 15:40
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Мальдивы открывают границы для всех. Но отели могут заработать только к осени

Мальдивы откроют границы для всех туристов с 15 июля. Как сообщает 24 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР), об этом заявил президент островного государства Ибрагим Мохамед Солих.

При въезде туристы будут получать бесплатную визу на 30 дней, при этом сдавать обязательный тест на коронавирус и проходить карантин им не придется.

«Хотя правительство первоначально заявило, что все прибывающие туристы будут проверены на наличие COVID-19, сейчас принято решение отменить эти проверки», — пояснил президент страны.

Правда, от туристов потребуют соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски. Как это будет контролироваться, пока не объясняется. Кроме того, пассажиров с симптомами COVID-19 все же будут отправлять в клинику аэропорта.

При этом в АТОР подчеркнули, что отели, скорее всего, не заработают немедленно после открытия границ. С 15 июля заработают гостиницы на отдельных островах. Разрешения на работу курортов, которые расположены рядом с жильем местного населения, начнут выдавать не раньше августа. Эксперты АТОР полагают, что полностью отели восстановят свою деятельность только к осени — и снижать цены они не будут.

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Комментарии (2)

Solomon14
Ждем язвительные коменты завистливых нищебродов)
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