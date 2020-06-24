Мальдивы открывают границы для всех. Но отели могут заработать только к осени

Мальдивы откроют границы для всех туристов с 15 июля. Как сообщает 24 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР), об этом заявил президент островного государства Ибрагим Мохамед Солих.



При въезде туристы будут получать бесплатную визу на 30 дней, при этом сдавать обязательный тест на коронавирус и проходить карантин им не придется.



«Хотя правительство первоначально заявило, что все прибывающие туристы будут проверены на наличие COVID-19, сейчас принято решение отменить эти проверки», — пояснил президент страны.

