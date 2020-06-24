Автоматическое вождение и беспроводные технологии. Mercedes и Nvidia разрабатывают суперкомпьютер для машин
Немецкий автомобильный концерн сообщил, что представит автомобили, оснащенные новым компьютером, в 2024 году.
«Mercedes-Benz совместно с Nvidia разрабатывают компьютер следующего поколения для транспортных средств, который будет поддерживать все, от беспроводных обновлений программного обеспечения до автоматического вождения», — сообщает 24 июня издание The Verge.
Новая платформа будет основана на технологии Orin от Nvidia, которая была представлена в декабре 2019 года. Производители обещают выполнение до 200 триллионов операций в секунду при меньшем энергопотреблении.
Система сможет отслеживать поведение водителя — например, фиксировать частоту мигания, чтобы оценить степень сонливости. В зависимости от предпочтений автомобилиста машина предупредит его об опасности звуковыми или визуальными сигналами. Кроме того, система будет отслеживать ситуацию за пределами автомобиля. Например, если человек захочет покинуть транспортное средство, а к нему приближается велосипедист, машина не даст открыть дверь.
Новинка будет представлена в 2024 году.