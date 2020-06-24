Автоматическое вождение и беспроводные технологии. Mercedes и Nvidia разрабатывают суперкомпьютер для машин

Немецкий автомобильный концерн сообщил, что представит автомобили, оснащенные новым компьютером, в 2024 году.



«Mercedes-Benz совместно с Nvidia разрабатывают компьютер следующего поколения для транспортных средств, который будет поддерживать все, от беспроводных обновлений программного обеспечения до автоматического вождения», — сообщает 24 июня издание The Verge.



Новая платформа будет основана на технологии Orin от Nvidia, которая была представлена в декабре 2019 года. Производители обещают выполнение до 200 триллионов операций в секунду при меньшем энергопотреблении.

