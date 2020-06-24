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24.06.2020 15:10
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Беглов после парада Победы в очередной раз продемонстрировал талант певца и пообщался с петербуржцами, в том числе самыми маленькими

Губернатор Петербурга после парада на Дворцовой площади пообщался с горожанами, а также спел с ветеранами.

Александр Беглов пообщался с петербуржцами в центре города, где продолжается празднование 75-й годовщины Победы. На фотографиях, предоставленных пресс-службой губернатора, видно, что поговорить он решил даже с самыми маленькими горожанами.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга
Фото: пресс-служба губернатора Петербурга
Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

Также губернатор спел песню «Землянка» Леонида Утесова с ветеранами.

пресс-служба губернатора Петербурга

Беглов во время общения с гражданами был в медицинской маске. На трибуне во время парада он ее снял.

Фото: скриншот трансляции

Напомним, что это не первый раз, когда губернатор города показывает свои певческие таланты. Так, например, в 2019-м он спел на субботнике.

Фото: скриншот трансляции

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Комментарии (2)

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