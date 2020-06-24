Беглов после парада Победы в очередной раз продемонстрировал талант певца и пообщался с петербуржцами, в том числе самыми маленькими
Губернатор Петербурга после парада на Дворцовой площади пообщался с горожанами, а также спел с ветеранами.
Александр Беглов пообщался с петербуржцами в центре города, где продолжается празднование 75-й годовщины Победы. На фотографиях, предоставленных пресс-службой губернатора, видно, что поговорить он решил даже с самыми маленькими горожанами.
Также губернатор спел песню «Землянка» Леонида Утесова с ветеранами.
пресс-служба губернатора Петербурга
Беглов во время общения с гражданами был в медицинской маске. На трибуне во время парада он ее снял.
Напомним, что это не первый раз, когда губернатор города показывает свои певческие таланты. Так, например, в 2019-м он спел на субботнике.