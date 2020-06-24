Губернатор Петербурга после парада на Дворцовой площади пообщался с горожанами, а также спел с ветеранами.



Александр Беглов пообщался с петербуржцами в центре города, где продолжается празднование 75-й годовщины Победы. На фотографиях, предоставленных пресс-службой губернатора, видно, что поговорить он решил даже с самыми маленькими горожанами.