«У нас с ЦСКА разговор короткий». В Петербурге появилось граффити с болельщиком «Зенита» Лапенко
В Петербурге нарисовали граффити с героем популярного YouTube-блогера Антона Лапенко после матча петербургской команды против ЦСКА в премьер-лиге.
«У нас с ЦСКА разговор короткий» — такой надписью сопровождается изображение одного из героев сериала «Внутри Лапенко».
Также изображение дополнено датой победы «Зенита» над противниками из Москвы. Матч 20 июня закончился со счетом 4–0.
Оригинальная фраза инженера Антона Лапенко относится к алкоголю.