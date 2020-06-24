«Вот такие пироги». Благодаря уникальному рецепту бизнес участника проекта «Покупай у своих» все еще жив

«Наша компания испытала очень сильный удар. Мы кормили офисы обедами и ещё входили со своим оригинальным продуктом в Х5, — рассказывает петербургский ресторатор Михаил Кузьмин. — Самое обидное, что вошли именно тогда, когда обороты упали, в том числе и в ретейле».

На карту проекта «Покупай у своих» ежедневно добавляются предприятия малого бизнеса, которые даже в нынешних условиях находят способы расти, развиваться и предлагать скидки читателям «Фонтанки». Редакция продолжает публиковать истории борьбы участников проекта с коронавирусной стихией.

Еще задолго до коронавируса предприниматель придумал рецепт пирожков, запатентовал торговую марку, купил готовое хлебопекарное производство и занялся поиском сбыта.



В начале мая Михаил Кузьмин опубликовал в соцсетях очень эмоциональный пост, в котором подробно описал все препятствия, которые ему пришлось преодолеть для того, чтобы его кулинарное изобретение появилось в магазинах «Перекресток».



Сейчас Кузьмин уверен, что его бизнес жив именно благодаря этим пирожкам.



«К работе приступить готовы. Как ни странно, коллектив стойко выносит задержки по выплате заработной плате. Почти никто не ушел. Да, реорганизуем, сокращаем расходы, экономим на всём. Даже на бумаге, — делится Михаил. — Вынесли простую истину: хочешь мира — готовься к войне. Всегда нужно иметь ресурсы, запас. Благодаря запасу, в данном случае продуктовому, удалось выжить. И всегда нужно поддерживать неформальные отношения со своими контрагентами, это тоже помогло в этой ситуации».

