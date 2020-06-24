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24.06.2020 13:51
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Минздрав рассказал об идущей «на убыль» заболеваемости коронавирусом. Регионы отстают от Москвы на три недели

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.

«Всплеск в России уже идет на убыль. И в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет», — цитирует 24 июня заявление Мурашко «Интерфакс».

По его словам, ряд карантинных мер сохранится, чтобы остановить распространение COVID-19. Особенно он отметил важность соблюдения мер предосторожности для тех, кто не переболел.

Мурашко также рассказал, что «клинические испытания [вакцины от коронавируса] идут штатно».

В России с начала пандемии выявили уже 606 881 заразившихся COVID-19.

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Комментарии (2)

Ruticon
это ложь...
Mimic
Пояснили бы еще, в чем они видят вероятные причины этой тенденции.
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