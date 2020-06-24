Минздрав рассказал об идущей «на убыль» заболеваемости коронавирусом. Регионы отстают от Москвы на три недели
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.
«Всплеск в России уже идет на убыль. И в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет», — цитирует 24 июня заявление Мурашко «Интерфакс».
По его словам, ряд карантинных мер сохранится, чтобы остановить распространение COVID-19. Особенно он отметил важность соблюдения мер предосторожности для тех, кто не переболел.
Мурашко также рассказал, что «клинические испытания [вакцины от коронавируса] идут штатно».
В России с начала пандемии выявили уже 606 881 заразившихся COVID-19.