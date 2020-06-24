Владельца TikTok в Китае обвинили в «уходе от ценностей социализма»

Власти Китая провели проверку работающих в стране стриминговых сервисов. Ревизоры нашли нарушения и у владеющей приложением TikTok компании ByteDance.



«Компании серьезно отклоняются от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое развитие молодежи и портят социальную атмосферу», — отчитались 24 июня в государственной администрации по киберпространству о проверке 31-й компании.



Особое внимание было уделено деятельности ByteDance, который владеет сервисом Xigua и социальной сетью TikTok. Под удар попали также популярные в Китае приложения и стриминговые сервисы. Власти потребовали от компаний оплатить штрафы и исправить недочеты. В частности, от них требуют «предоставлять культурные продукты и услуги для большинства пользователей сети», а также продвигать «здоровое развитие индустрии прямого вещания».

