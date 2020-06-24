Шатов уезжает в Казань. Он подписал предварительный контракт с «Рубином»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Олег Шатов подписал предварительный контракт с казанским «Рубином». Об этом 24 июня пишет Sport24.



Детали и сроки соглашения пока неизвестны. Отметим, контракт Шатова с «Зенитом» истекает 30 июня, после этого он становится свободным агентом. Ранее уже сообщалось о том, что 29-летний полузащитник может уехать в Казань, однако гендиректор «Рубина» опровергал эту информацию.



Олег Шатов играл за «Зенит» с 2013 года, провел за клуб 197 матчей, забил 31 гол и сделал 41 результативную передачу. 28 раз выступал за сборную Россию.

