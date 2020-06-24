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24.06.2020 11:32
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Парад Победы в Петербурге вышел на Невский проспект

Парад Победы в Петербурге подошёл к финальной части. Колонны вышли на Невский проспект.

Как передаёт 24 июня корреспондент «Фонтанки», военнослужащие ЗВО в исторической форме, которые открывали парад, вышли на Невский проспект к 11.20.

Ранее другие участники торжества покинули Дворцовую площадь через Адмиралтейский проспект. Зрители начинают расходиться.

После исторической колонны на главную улицу Петербурга выйдут 500 мотоциклистов. Их маршрут будет пролегать через Невский проспект, Садовую улицу, Троицкий мост и «Аврору». Колонну украсят 54 флага России и с символикой Санкт-Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

zelf
Главные действуещие лица - двухколесные перделки. Это дно.
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