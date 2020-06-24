Президент России обратился к гражданам во время парада в честь 75-летия Победы на Красной площади, призвав беречь и отстаивать правду о войне.



«Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы», — заявил 24 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

