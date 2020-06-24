«Победа определила будущее планеты на десятилетия вперед». Путин выступил на параде в Москве
Президент России обратился к гражданам во время парада в честь 75-летия Победы на Красной площади, призвав беречь и отстаивать правду о войне.
«Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы», — заявил 24 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Путин: Здесь, у стен Кремля состоялся легендарный Парад Победителей. Этот парад остался в истории, как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью pic.twitter.com/gBT545jkxh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 24, 2020
Он напомнил, что советский народ смог сокрушить нацизм, защитил свою землю и освободил страны Европы. Путин считает, что невозможно представить, что стало бы с миром, если бы не Красная армия. «На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», — напомнил глава государства. Путин призвал беречь и отстаивать правду о войне. Также он упомянул вклад союзников в борьбу с нацизмом, добавив, что только вместе с другими странами получится защитить мир от новых угроз.
«Победа, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед», — заявил президент, поблагодарив ветеранов.
"Слава героям! Ура!" Путин на Красной площади pic.twitter.com/bOrOMTFqmv— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 24, 2020
Напомним, следить за парадом Победы в Петербурге можно в трансляции «Фонтанки».