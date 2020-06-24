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24.06.2020 10:35
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«Победа определила будущее планеты на десятилетия вперед». Путин выступил на параде в Москве

Президент России обратился к гражданам во время парада в честь 75-летия Победы на Красной площади, призвав беречь и отстаивать правду о войне.

«Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы», — заявил 24 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Он напомнил, что советский народ смог сокрушить нацизм, защитил свою землю и освободил страны Европы. Путин считает, что невозможно представить, что стало бы с миром, если бы не Красная армия. «На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», — напомнил глава государства. Путин призвал беречь и отстаивать правду о войне. Также он упомянул вклад союзников в борьбу с нацизмом, добавив, что только вместе с другими странами получится защитить мир от новых угроз.

«Победа, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед», — заявил президент, поблагодарив ветеранов.

Напомним, следить за парадом Победы в Петербурге можно в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

22ilves
Такое впечатление, что в 20м веке у страны ничего, кроме этой победы, и не было.
ahiir
На ум приходят строки из дневника корреспондента армейской
газеты на северо-Западном фронте. Он вспоминает, сколько было
восторгов и треска после боев у Хасана. И трудно вообразить
сколько будет треска и звона после победы в этой кровавой войне...
Чем меньше остается живых участников войны, тем больше звона,
треска и просто болтовни...
krasnonosov
Надоел!
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