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24.06.2020 10:16
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Ученицу петербургской частной школы госпитализировали из-под окон дома. Обстоятельства и знакомства изучат следователи

Петербургские следователи изучают обстоятельства, при которых крайне серьёзные травмы получила восьмиклассница одной из частных школ Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, накануне около 11.20 медики госпитализировали 15-летнюю девочку из-под окон её дома на Большом проспекте Петроградской стороны. До этого её у себя в комнате видела бабушка.

Около 11 часов утра пенсионерка набрала «112». Ребёнка спасают врачи Детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины. Возбуждено уголовное дело по 110-й статье УК РФ — доведение до самоубийства.

По словам родственников школьницы, она могла попробовать запрещённые вещества. Мать петербурженки ведёт бизнес и живёт во Франции.

© Фонтанка.Ру

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