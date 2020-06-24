На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 75-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов.
«Под государственный флаг России и Знамя Победы!»: Начался Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне pic.twitter.com/FYFceC9XP9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 24, 2020
Парадом командует главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. На Красную площадь прибыл президент Владимир Путин и иностранные гости — лидеры Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.