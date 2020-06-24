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24.06.2020 10:07
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На Красной площади в Москве начался парад Победы. Прямая трансляция

На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 75-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов.

Парадом командует главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. На Красную площадь прибыл президент Владимир Путин и иностранные гости — лидеры Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

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