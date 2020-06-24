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24.06.2020 09:58
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По России проходят парады Победы. На Камчатке его провели впервые, во Владивостоке устроили концерт под открытым небом

По всей России 24 июня проходят парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первыми этот день встретили на Камчатке — парад там прошел впервые в истории, несмотря на то что губернатор просил его перенести.

В параде во Владивостоке приняли участие около 1500 человек — военнослужащие штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота. Впервые вместе с ними маршировал и парадный расчет Уссурийского казачьего войска. В механизированной колонне прошли бронетранспортёры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», возглавил ее легендарный танк Т-34. Показали и ретротехнику: автомобили «ГАЗ М-1» («Эмки), «ЗИС-6» с системой залпового огня «БМ-13Н» «Катюша», машины «Studebaker» и «Willis» MB. Пролет авиации пришлось отменить из-за низкой облачности.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

После завершения парада в Адмиральском сквере оркестр штаба Тихоокеанского флота устроил концерт под открытым небом.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Уссурийске в параде приняли участие около 2000 военнослужащих — привлекли и роту барабанщиков и выпускников 11-го класса местного Суворовского училища. В механизированной колонне впервые прошли двухзвенные снегоболотоходы ГАЗ-3344 «Алеут».

Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Чите, несмотря на дождь, удалось провести воздушную часть парада. Над городом пролетели 10 единиц авиационной техники, в том числе истребители Су-30см, вертолет Ми-8 и звено Ми-24.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Хабаровске в параде приняли участие более 3400 человек. Проливной дождь не помешал впервые пройти по площади Ленина экипажам самоходных артиллерийских установок «Малка», «Гиацинт», самоходных минометов «Тюльпан», РСЗО «Ураган».

Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

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Комментарии (2)

Иван Петров
В детстве в солдатиков не наигрался.
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