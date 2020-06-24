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24.06.2020 00:41
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Израильские ученые выяснили, может ли плюшевый роботюлень снизить боль

О перспективах использования роботов в терапевтических целях задумались израильские ученые. Чтобы разобраться в том, могут ли они снизить боль и сделать человека счастливее, был призван механизированный белёк.

Как 23 июня сообщает издание N+1, выяснить это решили ученые из университета имени Бен-Гуриона. В своей работе они использовали мягкого робота PARO. Он сделан в форме детеныша гренландского тюленя.

Фото: nature.com

В исследовании приняли участие 83 человека: 63 их них входили экспериментальную группу, остальные – в контрольную. Первые активно взаимодействовали с механизированным бельком, вторые практически не прикасались к нему.

В результате оказалось, что те участники исследования, которые играли с PARO, чувствовали себя после этого значительно счастливее, а боль снижалась: легкую удавалось снизить только в том случае, если участники гладили роботюленя, но не смотрели на него, а сильную — и в том, и в другом случае. При этом снижение болевых ощущений при взаимодействии с ним зависело от того, насколько он понравился испытуемым и как они оценивали ощущения самого PARO (то есть считали ли, например, что ему нравится, что его гладят). Итоги эксперимента опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Фото: nature.com

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Комментарии (1)

ussr_forever
это было в Симпсонах - 23 сезон, 4 серия... люди тупо воруют идеи из мультиков.... никакого наличия ума... тупой копирайт...
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