Израильские ученые выяснили, может ли плюшевый роботюлень снизить боль
О перспективах использования роботов в терапевтических целях задумались израильские ученые. Чтобы разобраться в том, могут ли они снизить боль и сделать человека счастливее, был призван механизированный белёк.
Как 23 июня сообщает издание N+1, выяснить это решили ученые из университета имени Бен-Гуриона. В своей работе они использовали мягкого робота PARO. Он сделан в форме детеныша гренландского тюленя.
В исследовании приняли участие 83 человека: 63 их них входили экспериментальную группу, остальные – в контрольную. Первые активно взаимодействовали с механизированным бельком, вторые практически не прикасались к нему.
В результате оказалось, что те участники исследования, которые играли с PARO, чувствовали себя после этого значительно счастливее, а боль снижалась: легкую удавалось снизить только в том случае, если участники гладили роботюленя, но не смотрели на него, а сильную — и в том, и в другом случае. При этом снижение болевых ощущений при взаимодействии с ним зависело от того, насколько он понравился испытуемым и как они оценивали ощущения самого PARO (то есть считали ли, например, что ему нравится, что его гладят). Итоги эксперимента опубликованы в научном журнале Scientific Reports.