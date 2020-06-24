О перспективах использования роботов в терапевтических целях задумались израильские ученые. Чтобы разобраться в том, могут ли они снизить боль и сделать человека счастливее, был призван механизированный белёк.



Как 23 июня сообщает издание N+1, выяснить это решили ученые из университета имени Бен-Гуриона. В своей работе они использовали мягкого робота PARO. Он сделан в форме детеныша гренландского тюленя.