Городу Пушкину 310 лет

24 июня 2020 года один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга отмечает юбилей

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Гений места

Сарская мыза, впоследствии ставшая Царским Селом, была подарена Петром I своей невесте Марте Сковронской, будущей императрице Екатерине I. В царствование Елизаветы Петровны Царское село стало летней императорской резиденцией. Выдающийся итальянский архитектор Франческо Бартоломео Растрелли перестроил скромный дворец в роскошный Большой Екатерининский, каким мы его знаем.

После революции город переименовали в честь знаменитого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Здесь прошли его лицейские годы. Помимо «Солнца русской поэзии», здесь жили и творили Ломоносов, Державин, Карамзин, Жуковский, Лермонтов, Тютчев, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Н. Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Беляев, Репин, Н. Рерих, Васнецов. В царской резиденции работали лучшие художники и зодчие своего времени: И. Браунштейн, Ф. Растрелли, В. Неелов и сыновья, Ч. Камерон, Д. Кваренги, В. Стасов, И. Монигетти и другие.

Здесь расположены великолепные памятники архитектуры и садово-паркового искусства, среди которых Екатерининский парк и дворец с уникальной янтарной комнатой. Неудивительно, что город Пушкин включён в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО.



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Новый микрорайон

Сейчас на подъезде к Пушкину развивается проект комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах». Только за последние несколько лет Пушкин прирос более чем на 5 000 человек, проживающих на территории нового микрорайона. Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» на пути следования в бывшие царские резиденции возводит пушкинский застройщик «Терминал-Ресурс». Уже сданы пять первых «Образцовых кварталов», готовятся к вводу в эксплуатацию «Образцовый квартал 6» и бизнес парк «Гараж». Проект «На Царскосельксих холмах» создан для тех, кто ценит уединение и городской комфорт.

В новостройках применяются современные материалы и оборудования: с нулевого уровня дома оснащены лифтами, в качестве системы отопления применяются тёплые водяные полы с терморегуляторами в каждой жилой зоне, на крышах установлены собственные газовые котельные.

Пушкинские новосёлы активно участвуют в общественной жизни города, спортивных и культурных мероприятиях. В их распоряжении – объекты социальной инфраструктуры района, медучреждения, торговые и развлекательные комплексы. В 10 минутах от «Образцовых кварталов» находятся знаменитые пушкинские парки.

В непосредственной близости от новостроек есть спортивные и развивающие центры, магазины, остановка общественного транспорта. Дорога до ближайших станций метро – Московская, Купчино, Звёздная – занимает 15-20 минут.

Фото: www.shutterstock.com

Программа праздника

В этот раз празднование дня рождения города пройдёт преимущественно в формате онлайн. 24 июня Пушкинский дом культуры приглашает всех горожан на онлайн-конкурс «Цвет настроения - Царское село» (0+).

27 июня состоится игра-викторина для детей «История Царского Села», посвященная Дню города (6+).

27 июня пройдет игра-квест в режиме онлайн «Города-побратимы города Пушкина» (12+).

С 23 по 27 июня в формате онлайн пройдет V открытый районный Фестиваль театральных постановок среди любительских коллективов «Весь мир театр!» (12+).

День за днём

Недавно возобновили работу пушкинские библиотеки. Обслуживание граждан проходит по предварительной записи. Для этого читателям нужно отправить заявку на прием по телефону, через официальный сайт или электронную почту библиотеки.

Готовые и строящиеся Квартиры в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

