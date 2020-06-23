Летальная статистика в Москве продолжает идти на спад. За сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом 23 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 3657 человек. Отметим, летальная статистика в Москве идет в последнее время на спад, чего нельзя сказать о Петербурге. 23 июня в Северной столице подтвердили смерть еще 35 человек от коронавируса, общее количество жертв превысило 900 человек.

