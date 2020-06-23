Напавшие на беременную музыкантку и ее друга молодые люди со слезами на глазах отправились в изолятор и под домашний арест

Самого старшего из них взяли под стражу и передали в следственный изолятор. Он и его адвокат возражали, пообещав, что отныне подсудимый будет вести исключительно законопослушный образ жизни. Судья, судя по всему, им не поверила.

Юных фигурантов уголовного дела о причинении вреда средней тяжести на время расследования в разных вариациях изолировали от общества. Их обвиняют в избиении уличных музыкантов у станции метро «Рыбацкое». Вокалистка, которую повалили на землю, а затем сломали ей нос, беременна.

Помимо него, также арестовали несовершеннолетнего участника нападения, так как тех, кто мог бы за ним присмотреть, не нашлось: он воспитывается без отца, а мать сама неоднократно привлекалась к административной ответственности. Двух оставшихся агрессоров, одному из которых тоже нет 18 лет, отправили под домашний арест. В тех условиях, которые определил для них суд, юноши проведут следующие два месяца.



Фигуранты уголовного дела, уточняет объединенная пресс-служба судов, признают вину частично, утверждая, что беременную никто не трогал. Судебное заседание проходило под их хоровой плач. Однако были ли это слезы раскаяния или сожаления о потерянном лете, — неизвестно.



О нападении на уличных музыкантов стало известно в прошлые выходные. Буйная компания выразила свое недовольство репертуаром исполнителей с помощью кулаков, ударов ногами и приемов каратэ. Спустя некоторое время молодых людей задержали сотрудники центра «Э». Им от 16 до 19 лет.

