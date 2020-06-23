Напавшие на беременную музыкантку и ее друга молодые люди со слезами на глазах отправились в изолятор и под домашний арест
Юных фигурантов уголовного дела о причинении вреда средней тяжести на время расследования в разных вариациях изолировали от общества. Их обвиняют в избиении уличных музыкантов у станции метро «Рыбацкое». Вокалистка, которую повалили на землю, а затем сломали ей нос, беременна.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 июня, Невский райсуд избрал меры пресечения четверым подросткам, обвиняемым в преступлении, предусмотренном 112-й статьей УК РФ.
Самого старшего из них взяли под стражу и передали в следственный изолятор. Он и его адвокат возражали, пообещав, что отныне подсудимый будет вести исключительно законопослушный образ жизни. Судья, судя по всему, им не поверила.
Помимо него, также арестовали несовершеннолетнего участника нападения, так как тех, кто мог бы за ним присмотреть, не нашлось: он воспитывается без отца, а мать сама неоднократно привлекалась к административной ответственности. Двух оставшихся агрессоров, одному из которых тоже нет 18 лет, отправили под домашний арест. В тех условиях, которые определил для них суд, юноши проведут следующие два месяца.
Фигуранты уголовного дела, уточняет объединенная пресс-служба судов, признают вину частично, утверждая, что беременную никто не трогал. Судебное заседание проходило под их хоровой плач. Однако были ли это слезы раскаяния или сожаления о потерянном лете, — неизвестно.
О нападении на уличных музыкантов стало известно в прошлые выходные. Буйная компания выразила свое недовольство репертуаром исполнителей с помощью кулаков, ударов ногами и приемов каратэ. Спустя некоторое время молодых людей задержали сотрудники центра «Э». Им от 16 до 19 лет.