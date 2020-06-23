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23.06.2020 22:59
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В аварии под Петербургом пострадали женщина и трое детей. Полиция разыскивает водителя, бросившего их на месте ДТП

Полиция ведет розыск водителя «Дэу Матиз» после аварии в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 23 июня пишет 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло около 19.30 на 12-м километре дороги «Сиверский — Дружная Горка — Куровицы». «Дэу Матиз» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус».

По данным ГИБДД, в аварии пострадали четверо пассажиров «Дэу» - женщина 33 лет, а также мальчики шести и четырех лет и девочка пяти лет. Все госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Сам водитель «Дэу» скрылся с места ДТП, полиция ведет его розыск. Проводится проверка по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства.

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Комментарии (2)

syshsun
Это как это,я думал оно одноместное.
Maalex
То есть не родственник был женщине с детьми,раз сбежал.Как так умудрился на нлгах остаться при лобовом? Правым боком значит подставил.
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