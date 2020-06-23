В аварии под Петербургом пострадали женщина и трое детей. Полиция разыскивает водителя, бросившего их на месте ДТП

Полиция ведет розыск водителя «Дэу Матиз» после аварии в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 23 июня пишет 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД.



По предварительной информации, ДТП произошло около 19.30 на 12-м километре дороги «Сиверский — Дружная Горка — Куровицы». «Дэу Матиз» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус».



По данным ГИБДД, в аварии пострадали четверо пассажиров «Дэу» - женщина 33 лет, а также мальчики шести и четырех лет и девочка пяти лет. Все госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

