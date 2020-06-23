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23.06.2020 22:25
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В даркнете появилась база миллионов пользователей Telegram из России и Ирана

На форуме в даркнете опубликовали базу с несколькими миллионами пользователей Telegram. Как пишет 23 июня «Код Дурова», файл с данным занимает около 900 мегабайт.

Причем сотрудникам издания удалось найти некоторые телефонные номера знакомых по никам в мессенджере. Также в базе указывается уникальный идентификатор пользователя.

В пресс-службе Telegram заявили, что в курсе существования такой базы и пояснили, что подобная информация собирается через встроенную функцию импорта контактов при регистрации в мессенджере.

«Такие базы обычно содержат соответствия «номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram». Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», - пояснили изданию представители мессенджера.

Кроме того, там добавили, что большинство слитых аккаунтов неактуальны, и еще в 2019 году были приняты меры, которые позволяют скрывать свой телефонный номер.

«Анализ данных этих баз показывает, что дополнительные меры, предпринятые нами в конце лета 2019 в ответ на сообщения о переборе номеров пользователей Гонконга, оказались эффективны. Более 84% данных собраны до середины 2019-ого года. Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже неактуальные данные. Это может говорить о том, что в прошлом году нам удалось значительно снизить масштаб и скорость такого рода злоупотреблений», - подчеркнули представители Telegram.

По данным самого мессенджера, в базе содержится около 70% аккаунтов пользователей из Ирана и 30% - из России.

Напомним, после проблем у пользователей из Гонконга в мессенджере появилась настройка «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона». Это позволяет активистам протестных движений полностью скрывать связь между аккаунтом и номером телефона.

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Комментарии (5)

ТиМуР
Три дня назад во всей этой шумихе спорил со знакомой , которая с пеной во рту кричала : что Дуров крут ! Победил в неравном бою против Роскома )
а я пытался очень лайтово , без навязывания донести альтернативную реальность . Интересно, она в курсе этих событий? И что думает об этом ..
Сергей Соколов
Паша слил ключи и товарищ майор тут же выставил базу на продажу.
kоt-obormot
Товарищ майор не выдержал, и коррумпировался. Палишся Паша - боец за "справедливость". Бггг...
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