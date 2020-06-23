«На пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа уже больше часа сидит необычная для города птица: темная, с белой грудкой и головкой, сзади на голове острый хохолок. Ближе подходить не хочу, боюсь напугать. Судя по звукам, ей нужна помощь. Лететь она может, немного покружила, но затем вернулась», — говорится в сообщении читательницы Екатерины.

На жалобные призывы о помощи маленькой птицы обратили внимание жители Красносельского района Петербурга. Об этом они сообщили в редакцию «Фонтанки» 23 июня.

Фотографию, на которой запечатлена птица, изучил орнитолог и автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. По его словам, на снимке изображен чибис, или, как его еще называют, пигалица.



Специалист также сделал предположение, с чем могут быть связаны ее жалобные призывы о помощи. Он считает, что в высокой траве рядом с оживленным перекрестком могла находиться кладка с птенцами. Однако, судя по фото, растительность скосили, а значит потомство оказалось в опасности. Тревожность чибиса орнитолог связал именно с этим.



«Возможно, мы стали свидетелями результата прямого вмешательства человека в природные процессы. Птенцы либо уже погибли, либо птица прямо сейчас борется за их жизнь, оберегая от хищников», — заключил Глазков.



«Фонтанка» передала информацию в петербургский комитет по природопользованию.



В конце прошлого месяца ради чибисов перестал косить траву петербургский Водоканал. Перелетные птицы поселились и высиживали потомство на канализационно-очистных сооружениях ГУП на Волхонском шоссе.