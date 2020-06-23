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23.06.2020 22:12
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Петербург продлил стимулирующие выплаты медикам до середины сентября

В Смольном отреагировали на предложение президента России Владимира Путина продлить стимулирующие выплаты тем, кто продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. обращенияк нации.О намерениях реализовать инициативу главы государства городские власти сообщили спустя несколько часов после его обращения к нации.

«Доплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией, продлены на 2 месяца. Медработникам — на июль и август, социальным работникам – до 15 сентября. Доплаты будут учитываться при расчете отпускных», — говорится в сообщении Смольного вечером 23 июня.

Путин принял решение о стимулирующих выплатах медикам в первые месяцы борьбы с COVID-19 в России, когда заболеваемость и смертность в стране выводили ее в лидеры по этим показателям среди других государств. Однако вскоре он констатировал, что президентские надбавки получили не все, после чего раскритиковал регионы за «канитель» с их предоставлением.

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