Петербург продлил стимулирующие выплаты медикам до середины сентября

В Смольном отреагировали на предложение президента России Владимира Путина продлить стимулирующие выплаты тем, кто продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. обращенияк нации.О намерениях реализовать инициативу главы государства городские власти сообщили спустя несколько часов после его обращения к нации.

«Доплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией, продлены на 2 месяца. Медработникам — на июль и август, социальным работникам – до 15 сентября. Доплаты будут учитываться при расчете отпускных», — говорится в сообщении Смольного вечером 23 июня.

